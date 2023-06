Pd: Schlein, ‘su giustizia discussione ad hoc, tema da affrontare con equilibrio’**

Giugno 19, 2023

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Su un tema come quello della giustizia credo sia giusto darci un appuntamento specifico. Organizziamo un confronto per proseguire quello di oggi in Direzione”. Così Elly Schlein nella replica alla Direzione Pd. La segretaria ha fatto anche un cenno personale ricordando Enzo Tortora citato da Giorgio Gori nel suo intervento: “Sul palco a Crema con Tortora c’era mio nonno”, dice Schlein del nonno che si candidò con i radicali nel collegio di Crema.

“Servono scelte di grande equilibrio” sulla giustizia. “Negli anni di Berlusconi e dell’attacco frontale alla magistratura c’è stata una polarizzazione della discussione. Noi vogliamo farlo con serietà e disponibilità al dialogo sul merito facendo vedere luci e ombre di un approccio che è molto più divisivo tra di loro che tra di noi. Discutiamo in maniera franca e riusciremo a fare un passo avanti insieme”.