Pd: Schlein, ‘su tesseramento campagna nazionale, feste Unità momento di mobilitazione’

Aprile 20, 2023

Roma, 20 apr (Adnkronos) – “Ci sarà presto una riunione con i segretari regionali e di federazione per mettere in fila il lavoro che ci aspetta, ragionare sul tesseramento che è andato molto bene, abbiamo avuto intorno ai 20mila iscritti in più, un bel segnale, patrimonio di tutti”. Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del Pd.

“Vogliamo organizzare una grande campagna nazionale sul tesseramento con protagonisti i Circoli e la campagna per il 2x mille, importante per la vita del partito. Inizia poi la stagione delle Feste dell’unità, un momento importante, identitario, di mobilitazione”, ha aggiunto la segretaria del Pd.