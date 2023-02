Febbraio 21, 2023

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Una cosa di sinistra? Battersi per il diritto alla casa e aumentare i fondi per gli affitti. Una cosa di sinistra è abolire gli stage gratuiti perché non pagano l’affitto”. Così Elly Schlein a Oggi è un altro giorno su Rai 1.