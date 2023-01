Gennaio 21, 2023

Roma, 21 gen (Adnkronos) – “Un atto di generosità della comunità democratica, l’unico partito che ha deciso di mettersi in discussione aprendosi, in prima istanza ai militanti ma che si apre anche al mondo fuori, a chi ha smesso di credere in noi. E’ un processo necessario”. Lo ha detto Elly Schlein all’Assemblea del Pd.