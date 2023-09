Settembre 28, 2023

Roma, 28 set. (Adnkronos) – “Abbiamo parlato di molti temi”, come la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, “temi sia internazionali ed europei che di politica interna, e di politiche che quel governo sta portando avanti per rilanciare l’economia e ridurre le disuguagliane come hanno fatto in questi anni”. Così Elly Schlein al termine dell’incontro, durato oltre due ore, con il segretario generale del Partito Socialista e premier portoghese Antonio Costa.