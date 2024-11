Pd: Schlein, ‘vittorie De Pascale e Proietti sono vittorie collettive’

28 Novembre 2024

Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Un grande in bocca al lupo a De Pascale e Proietti. Sono certa che sapranno essere un esempio di buona amministrazione e buona politica. Sono state due campagne segnate dall’unità e dell’umiltà anche quella di non reagire ad aggressività sentita dall’altra parte ma insistendo sui nostri temi e sulle priorità”. Così Elly Schlein nella Direzione Pd.

“Grande soddisfazione per i risultati sono vittore collettive in cui ciascuna forza politica ha fatto propria parte e allo stesso tempo voglio salutare il risultato splendido del Pd, un augurio a tutti gli eletti. Una soddisfazione dove si è vinto e anche dove non si è vinto per un soffio e ci tengo anche a ringraziare Andrea Orlando che si è messo a disposizione con generosità prendendo 13mila voti in più rispetto alle sue liste”.