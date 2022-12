Pd: Schlein, ‘voglio diventare nuova segretaria, facciamolo insieme’ (2)

Dicembre 4, 2022

(Adnkronos) – “Serve cambiare questo Pd, insieme ai compagni che lo hanno amato nonostante le difficoltà. Ricostruire un partito radicato tra la gente” che dia “risposte ai bisogni delle persone. Siamo qui per ascoltarvi e ricostruire insieme”, dice Schlein che in un passaggio ringrazia le “militanti delle feste dell’unità che mi hanno insegnato anche a friggere. Io mi rimetto in viaggio, da domani con lo zaino in spalla per attraversare il Paese, a partire dai circoli”. E ricordando che “il mondo non finisce con le primarie, perché anche il giorno dopo bisognerà continuare a cambiare”.

“Oggi serve cosa nuova, quello che siamo stati fin qui non basta, non sprechiamo l’occasione di questa fase costituente”, per “coniugare unità con visione, far pesare di più la base. Facciamo questo percorso insieme, spalla a spalla”, per “offrire un’alternativa alla peggiore destra di sempre”, “superando le contraddizioni, gli errori, i tatticismi e i personalismi per potere cambiare in meglio. Dobbiamo essere un ponte tra le energie migliori, che ci sono nel Pd, e tra chi vuole ritrovare un luogo che a lungo ha sentito smarrito”.