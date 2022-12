Pd: scontro su manifesto 2007, Mattarella tra i saggi che lo redassero (3)

Dicembre 2, 2022

(Adnkronos) – La carta dei valori redatta dai 12 saggi nel 2007 divenne un testo ispiratore del Manifesto poi assunto dal Pd a cui lavorò il comitato dei 45 composto da Veltroni, Romano Prodi, Massimo D’Alema, Enrico Letta, Paolo Gentiloni tra gli altri. Ne facevano parte pure Piero Fassino, Marina Sereni, Barbara Pollastrini componenti anche dell’attuale comitato costituente del nuovo Pd.

Nel dibattito sul Manifesto interviene anche la capogruppo Debora Serracchiani: “Personalmente penso che non sia da buttare ciò che ci ha condotto fin qui e in particolare quel Manifesto dei valori del 2007 e il discorso del Lingotto di Walter Veltroni. Credo infatti che lì ci sia stata una profonda innovazione politica” che “non può essere messa da parte, deve certo continuare ad aggiornarsi, ma non può essere buttata via come magari qualcuno pensa”.