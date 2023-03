Pd: Scotto (Art.1), ‘domani all’Assemblea, anima e corpo nella costruzione del nuovo partito’

Marzo 11, 2023

Roma, 11 mar (Adnkronos) – “Domani con molti compagni e compagne di Articolo Uno parteciperò all’assemblea nazionale del nuovo Partito Democratico. Per me è una prima volta”, ma “l’elezione di Elly Schlein rappresenta per un pezzo significativo del popolo della sinistra una svolta radicale, un inizio di speranza che restituisce fiato all’opposizione e costruisce un’alternativa solida nel paese”. Lo scrive su Facebook il deputato Arturo Scotto, coordinatore nazionale di Articolo 1.

“E’ un dato oggettivo, lo vediamo dalla ripresa potente di iscrizioni e di partecipazione. Tanti tornano a casa, tanti ci entrano per la prima volta e sperano di restarci a lungo per dare una mano”, prosegue Scotto.

Tra le altre cose, l’esponente di Articolo uno scrive: “Dobbiamo ora metterci anima e corpo nella sfida della costruzione del nuovo Pd, nel rilancio di un processo costituente capace di aprire porte e finestre: perché divenga quella sinistra che ancora non c’è e che, – pur non riuscendo a costruire da fuori – abbiamo seminato nelle mille e mille piazze che abbiamo frequentato e organizzato, nelle mille e e mille idee che abbiamo prodotto e veicolato, nelle mille e mille occasioni di dibattito e di confronto che abbiamo promosso sul territorio. Lo spazio c’è, dobbiamo avere la forza di attraversarlo con coraggio e convinzione”.