Marzo 2, 2023

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Il sindaco di Grosseto su Schlein ha confermato di essere un uomo piccolo piccolo. Come tutti i razzisti. Non e’ degno di rappresentare una comunita’ che ha una grande tradizione democratica. La destra gli stacchi la spina. Non bastano le prese di distanza formali”. Lo scrive il deputato e coordinatore di Articolo Uno, Arturo Scotto, sui social.