Pd: Scotto, ‘votiamo al congresso anche senza tessera, ma serve nuovo Manifesto’

Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “Nella nuova redazione del regolamento, strappata alla fine di una lunga discussione, abbiamo ottenuto che voteremo al congresso con la tessera di Art.1 del 2022”. Lo spiega Arturo Scotto, coordinatore di Articolo Uno, a Il Domani. “L’ultimo tesseramento certificato al Congresso è di 13.500 persone. Ci viene chiesto l’impegno all’iscrizione nel 2023 a quello che noi chiamiamo ‘il nuovo Pd’ come fine del percorso costituente. Il senso del percorso che facciamo non è un’adesione al vecchio Pd. E se alla fine del percorso c’è un nuovo soggetto è giusto iscriversi”.

Quindi votate al congresso e poi entrate? “Ci impegniamo ad aderire alla fine del congresso costituente. Prima ci sarà l’assemblea costituente della settimana prossima dove il regolamento sarà approvato, e dove sarà approvata anche la carta dei valori, che non è un passaggio secondario. Perché se non viene approvata la carta dei valori, tutta l’operazione è monca. Il nuovo manifesto è il metro con cui si valuta se c’è un processo costituente o meno”.

Avete deciso quale candidato segretario appoggerete? “Stiamo per fare una riunione con i segretari regionali, la settimana prossima la direzione di Articolo Uno. Io ho partecipato, e non a titolo individuale, alla presentazione della candidatura di Elly Schlein. Come sempre ragioneremo collettivamente e assumeremo un orientamento”. In Art.1 non tutti sono d’accordo con la partecipazione al congresso Pd. Che sta succedendo nella vostra base? “Abbiamo fatto un’assemblea nazionale a dicembre che all’unanimità ha votato il contributo che noi portiamo al congresso costituente. C’è un pezzo del nostro mondo che non condivide questa scelta, o la vive con sofferenza. Ma gli atti formali della nostra organizzazione vanno in questa direzione con larghissimo consenso. Non abbiamo fatto forzature”.