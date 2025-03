Pd: secondo seminario su politiche industriali, focus su transizione con Orlando e Corrado

3 Marzo 2025

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Dopo il primo seminario dello scorso 10 febbraio, dedicato alla nuova fase nelle relazioni commerciali internazionali inaugurata da Trump, si è svolto oggi il secondo incontro di approfondimento promosso dal Forum Politiche industriali del Partito democratico con l’obiettivo di mettere a fuoco una seconda variabile fondamentale, la politica energetica. All’incontro promosso dal responsabile Politiche industriali del Pd, Andrea Orlando, e dalla responsabile Ambiente ed eurodeputata, Annalisa Corrado, si sono confrontati accademici, esperti del settore, esponenti dell’associazionismo e delle forze produttive”. Si legge in una nota.

“La crisi della produzione industriale, sia a livello italiano sia a livello europeo, è segnata infatti innanzitutto da un problema abnorme di costo energetico. L’incontro ha provato a fare i conti con le modalità con cui ridurre i costi dell’energia e per questa via ridare competitività al nostro sistema industriale, ma senza arretrare dal punto di vista della sostenibilità e dunque dell’orizzonte strategico della transizione e della neutralità climatica. Nei prossimi giorni verrà realizzato, sulla scorta della discussione odierna, un secondo paper propedeutico alla definizione di una vera e propria piattaforma di analisi e di proposta programmatica sulle politiche industriali, da costruirsi con un percorso di ascolto dei soggetti protagonisti dello sviluppo del Paese”.

“Tra i temi affrontati: la transizione energetica e la decarbonizzazione, l’innovazione e la ricerca e sviluppo soprattutto nei settori tecnologici, elettronici e digitali in rapida crescita e ad alto valore aggiunto, gli investimenti nelle produzioni clean tech, il controllo della catena di fornitura delle materie prime critiche e dunque degli strumenti, come quelli indicati dal Clean Industrial Deal, per migliorare l’accesso al settore minerario e ridurre l’esposizione a fornitori inaffidabili; la necessità di lavorare sulla domanda a partire dagli appalti pubblici, il tema dei prezzi dell’energia (con proposte articolate a breve e medio-lungo termine), il ritardo nel processo di elettrificazione europeo nell’industria e nei trasporti, le comunità energetiche, i rapporti internazionali con l’Africa, la Cina, i grandi player dei settori; la strategia industriale per riportare in Italia e in Europa le filiere della transizione e la pianificazione e partecipazione dei territori per una migliore accettabilità delle nuove infrastrutture energetiche.

Nel suo intervento conclusivo Andrea Orlando ha sottolineato “l’obiettivo della reindustrializzazione del Paese e dell’Europa. Nel sostegno al processo di transizione l’obiettivo è ricostruire un blocco sociale che sostenga il percorso e sia coinvolto negli effetti di crescita e sviluppo anche occupazionale degli investimenti industriali verso la transizione. Le politiche industriali devono essere ricostruite anche in chiave sociale, riempiendo di contenuti e di risorse l’idea di una ‘transizione giusta’ perché socialmente sostenibile”.