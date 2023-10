Ottobre 5, 2023

Roma, 5 ott (Adnkronos) – “Bella e convincente la relazione della Segretaria alla Direzione Pd. Dopo l’estate militante la mobilitazione continua su Sanità pubblica Lavoro Clima. Porteremo in piazza la voce di quanti non si rassegnano a vivere in un’Italia più ingiusta e in un’Europa debole”. Lo scrive su Twitter Marina Sereni, responsabile Sanità del Pd.