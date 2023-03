Pd: Sereni, ‘Con Schlein protagonista in Europa’

Marzo 24, 2023

Roma, 24 mar (Adnkronos) – “Dopo la straordinaria giornata delle primarie del 26 febbraio e la prima riunione dell’Assemblea Nazionale, che ha proclamato Elly Schlein come Segretaria del nostro partito, si è aperta davvero una fase politica nuova”. Lo scrive Marina Sereni nella sua newsletter.

“L’accoglienza nelle manifestazioni di piazza, gli interventi in Parlamento, l’avvio del tesseramento 2023, i primi sondaggi confermano un dato molto positivo: Elly Schlein ha portato una ventata di freschezza e di speranza nella politica italiana e nella sinistra, il Pd è tornato protagonista -prosegue la componente dell’Assemblea dem-. Ora c’è molto da lavorare per non deludere le attese di tanti e tante (e sappiamo bene quanto siano esigenti i potenziali elettori della sinistra!) e per avviare davvero un percorso di dialogo e cooperazione tra tutte le forze dell’opposizione su alcuni temi prioritari”.

“ll “debutto” europeo di Elly Schlein nella veste di leader ha reso bene plasticamente l’altezza della sfida che la attende e che ci attende. Costruire un’alternativa alle destre in Italia non è altra cosa dal rafforzare il profilo e il ruolo del Pse e delle altre forze progressiste in Europa”, scrive tra le altre cose Sereni.

(Adnkronos) – “Gli incontri che ieri la Segretaria del Pd ha avuto a Bruxelles, e la calorosa accoglienza ricevuta, confermano l’importanza di quanto accade oggi nella politica italiana e la responsabilità che portiamo anche di fronte al panorama europeo”, sottolinea Sereni.

“Tolto di mezzo (speriamo definitivamente) il refrain sui possibili “cambiamenti di linea” del Pd sulla guerra in Ucraina, ieri sono balzati in evidenza le profonde differenze tra noi e il governo. E il confronto tra le proposte di Elly Schein e quelle di Giorgia Meloni sono impietose per il governo”, scrive l’esponente dem.