Pd: Sereni, ‘domani in piazza per famiglie, sanità e per la pace’

Novembre 10, 2023

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – “Domani sarò anche io a Piazza del Popolo per dare forza alle richieste delle famiglie che faticano ad arrivare a fine mese, delle persone costrette a rinunciare alle cure, dei lavoratori e lavoratrici della sanità e dei servizi sociosanitari che chiedono di poter esprimere la loro professionalità e di avere stipendi e condizioni di lavoro dignitosi. E sarò in piazza per la pace, per la liberazione degli ostaggi nelle mani di Hamas e per il cessate il fuoco umanitario a Gaza”. Così Marina Sereni, segreteria nazionale del Pd.