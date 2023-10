Pd: Serracchiani, ‘Meloni ha fantasie bizzarre, guardi a casa sua’

Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “Più si confronta con la manovra e più Meloni sente il terreno farsi scivoloso sotto i piedi, forse per questo le vengono fantasie bizzarre, sogni a occhi aperti, visioni di governi tecnici. Lasci le nuvole e vada al lavoro sui conti che non tornano. Si guardi da quello che ha in casa, senza perder tempo a lambiccarsi sul Pd e sulla sua segretaria. Che viene un po’ d’orticaria a sentirsi fare l’apologia della democrazia dai nipotini di Almirante”. Lo dice la deputata Debora Serracchiani, della segreteria nazionale del Pd, a proposito delle dichiarazioni del premier Giorgia Meloni su un governo tecnico, auspicato dai “soliti noti”.