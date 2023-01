Pd: Serracchiani sceglie Bonaccini, ‘serve una guida solida’**

Gennaio 26, 2023

Roma, 26 gen. (Adnkronos) – “Credo che per i passaggi dei prossimi mesi serva una guida solida al Pd, che conosca la situazione del Paese e sappia anche come intervenire: per questo ho deciso di sostenere la candidatura di Stefano Bonaccini, consapevole però che ho ruolo, quello di presidente del gruppo Pd, in cui le dinamiche congressuali non devono entrare. Noi stiamo facendo battaglie di opposizione e per farlo occorre rimanere concentrati”. Così Debora Serracchiani a Tg1 Mattina rispondendo alla domanda del direttore del Messaggero, Massimo Martinelli.