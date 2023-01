Gennaio 10, 2023

Roma, 10 gen (Adnkronos) – E’ stato aggiornato nel pomeriggio il tavolo dei rappresentati delle quattro mozioni congressuali Pd riunito stamattina per trovare l’intesa sul nuovo calendario del voto e sul voto on line. I rappresentanti di Stefano Bonaccini, Gianni Cuperlo, Paola De Micheli ed Elly Schlein non hanno ancora definito una intesa.