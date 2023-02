Pd: Silvestri, ‘con vittoria Schlein battaglie M5S più forti’

Febbraio 27, 2023

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “Congratulazioni a Elly Schlein. La sua vittoria può rappresentare un grande aiuto per le battaglie che il Movimento 5 Stelle ha posto dentro e fuori il Parlamento. Speriamo che in casa PD si chiuda la stagione del “ma anche” e se ne apra una capace di interpretare la voglia di cambiamento dei cittadini. In questi anni siamo spesso stati lasciati soli da un PD spaesato e senza bussola. Ci auguriamo che questo nuovo corso possa creare sinergie costruttive su temi come la pace, il sostegno alle persone più vulnerabili e alla scuola e alla sanità pubblica”. Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera M5S.