Pd: Silvia Costa difende cattolici in Direzione, ‘da Schlein sgrammaticatura’

Aprile 20, 2023

Roma, 20 apr (Adnkronos) – Una “sgrammaticatura politica” da parte della segretaria convocare una conferenza stampa prima della Direzione del Pd. Lo ha detto Silvia Costa, in un intervento in cui ha difeso le posizioni dei cattolici dem nel partito.

La conferenza pre-Direzione “per non farci trovare di fronte a una discussione che non ci fa sentire di fronte a una donna sola al comando come dici tu”, ha spiegato Costa rivolgendosi alla Schlein e sottolineando ancora: “Su alcuni temi usciti nella conferenza di ieri, penso alla gestazione per altre e al termovalorizzatore, mi ha un po’ preoccupata che tu abbia espresso delle idee specifiche. Hai detto che faremo una discussione, la sollecito”.

Perché, per l’ex europarlamentare, “alcune uscite personali su alcuni temi poco si conciliano con spirito di pluralismo e unità”. Inoltre, ha proseguito, “in segreteria c’è stato poco riconoscimento alla cultura cattolico democratica. Sono cose che attengono al tema del pluralismo. C’è bisogno di maggiore ascolto e attenzione, confido ci sarà”.