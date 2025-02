Pd: sindaci e riformisti insistono (con Schlein in platea), ‘la sicurezza non è di destra’

10 Febbraio 2025

Roma, 10 feb (Adnkronos) – “Credo che il tema ci sia, ma deve essere affrontato non omologandosi al pensiero altrui ma definendo una identità della cultura democratica sulla sicurezza che sottragga il tema a una deriva autoritaria”. Walter Veltroni, in Senato, è tornato sui contenuti del suo recente intervento sul ‘Corriere della sera’ che ha aperto in casa Pd la discussione sulla sicurezza.

L’occasione l’ha fornita il convegno ‘Dagli stupri di Caivano alle molestie di Milano. Oltre la paura: uno sguardo differente sulla sicurezza’, a palazzo Giustiniani, organizzato dalla senatrice dem Valeria Valente. Tra i relatori, oltre a Veltroni, il prefetto Franco Gabrielli, il presidente dell’Anci e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, la sindaca di Bergamo Elena Carnevali, il presidente dei senatori dem Francesco Boccia. In platea, in prima fila, la segretaria del Pd Elly Schlein ad ascoltare i vari interventi.

“La sicurezza non è un problema creato dai mass media. Andiamo nelle case delle persone, di quelle che hanno di meno, che sentono minacciata la loro sicurezza personale: deboli, fragili, anziani, bambini che vivono nei quartieri più popolari -ha sottolineato Veltroni-. Ma non si deve opporre al tema sicurezza l’idea securitaria, è una illusione. Per una concezione democratica della sicurezza, che la assume e non la lascia alla destra, ci sono molte cose che possono essere fatte, dalla luce nei quartieri popolari alla video sorveglianza, dalle scuole aperte il pomeriggio alla presenza delle Forze dell’ordine. Ma le culture democratiche devono sentire lo stato d’animo del tempo”.

(Adnkronos) – Per Francesco Boccia, “noi dobbiamo tenere insieme sicurezza urbana e prevenzione sociale, cosa che la destra non fa. Presidiare il territorio non basta se non in un quadro più ampio con interventi sul piano sociale e dell’integrazione vera dei migranti”. Secondo la Valente, “il posto del Pd è dove c’è sofferenza. Su questo tema i deboli pagano il prezzo più alto. Noi non possiamo non occuparcene. Anche perchè la destra propone un grave scambio tra libertà e promessa di protezione”.

Gabrielli, tra le altre cose, ha sottolineato il fatto che “le risposte sono nel controllo più efficace del territorio, non con zone rosse che sono una modalità illusoria, sul quale si deve procedere”. Netto l’intervento del sindaco di Napoli e presidente dell’Anci Gaetano Manfredi: “Dobbiamo uscire da questa idea che la sicurezza è di destra e la sinistra è il partito della libertà. Non è vero, è una grande falsità. Tante delle persone che chiedono sicurezza sono quelle che ci hanno votato, dobbiamo loro una risposta”.

Manfredi, tra l’altro, ha sottolineato: “Dobbiamo avere un nostro modello di sicurezza, è questa la vera sfida. Ci vogliono strumenti concreti, risorse e organizzazione, o non riusciamo a dare risposte vere e tutto diventa slogan e propaganda, il modo migliore per aumentare la paura e non fare nulla. Dobbiamo rispondere con fatti concreti”.