Pd: sindaco Riano, ‘Schlein la prima leader a ricordare Matteotti, benvenuta’**

Aprile 20, 2023

Roma, 20 apr (Adnkronos) – “In qualità di primo cittadino di Riano sono particolarmente onorato che il nostro territorio domani ospiti Elly Schlein, segretaria del Partito democratico che ha scelto di svolgere la prima riunione della segreteria a Riano”. Lo dice il sindaco del comune di Riano Luca G.A. Abbruzzetti.

“Non solo è la prima volta che un leader nazionale viene nel comune di Riano per ricordare Giacomo Matteotti, la cui lezione politica e morale dovrebbe essere al centro di ogni azione politico-amministrativa e alla cui memoria lavoriamo da anni per rafforzarla, in particolare tra le nuove generazioni, ma ha deciso di coinvolgere l’intero gruppo dirigente del Partito. Benvenuti a Riano. La comunità vi attende con grande fervore!”, conclude Abbruzzetti.