Pd: Siracusano (Fi), ‘Schlein in piazza con M5S errore clamoroso’

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Andando alla manifestazione del Movimento 5 Stelle la Schlein ha compiuto un errore clamoroso. Occhio che gli elettori tra l’originale e la copia scelgono sempre l’originale”. Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a ‘L’aria che tira’, su La7.

“Il Partito democratico in questi anni si è rappresentato in modo totalmente diverso rispetto a quel Pd che adesso va in piazza da Conte. E tra l’altro non mi sembra che fino ad oggi questa strategia della segretaria stia portando frutti, perché Conte al momento non prende neanche lontanamente in considerazione possibili alleanze con il Pd”, ha concluso Siracusano.