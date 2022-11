Novembre 30, 2022

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – Con “Conte abbiamo lavorato per favorire la vera alternativa alla destra e oggi dobbiamo continuare a lavorare in quella direzione. Spero che Conte venga il 17 per difendere la scuola pubblica, il lavoro e la scuola”. Così Roberto Speranza a Metropolis sul sito di Repubblica.