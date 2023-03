Pd: Stumpo, ‘con Schlein partito nuovo, mai più correnti come luoghi di potere’

Marzo 6, 2023

Roma, 5 mar (Adnkronos) – “La costruzione di una coalizione che abbia il Pd come perno, il player politico che la organizza è il Dna del Pd. Centralità vuol dire essere perno della costruzione di una nuova coalizione che io chiamerei di centrosinistra, progressista”. Lo ha detto Nico Stumpo a radio Immagina.

“Io sono uscito perchè buttato via dal Pd. Ho delle immagini belle e dolorose. Abbiamo deciso, come Articolo 1, di portare una nuova esperienza in un nuovo Pd. Credo che la Schlein abbia raccolto nel modo migliore l’idea di un nuovo Pd -ha spiegato il deputato-. Mi trovo, doppiamente, in una situazione di ritorno e di fare qualcosa di nuovo. Da noi non esistevano le correnti, mi auguro che nel nuovo Pd le correnti siano un luogo di pensiero e non di occupazione di pezzettini di potere che limitano la forza del partito”.