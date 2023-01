Pd: Stumpo, ‘tessere Art. 1? Tutto tracciabile’**

Gennaio 28, 2023

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Non c’è nessun problema. Esiste un regolamento, approvato dall’assemblea costituente, che andrà rispettato in ogni singolo punto”. Nico Stumpo, tesoriere di Articolo Uno e membro della commissione congresso Pd, risponde così all’Adnkronos su alcune indiscrezioni di stampa a proposito della partecipazione al congresso dem degli iscritti del partito guidato da Roberto Speranza, in virtù dell’adesione al percorso costituente.

Gli iscritti di Articolo 1 per votare al congresso devono sottoscrivere un modulo di pre adesione al Pd, sistema che è frutto di un accordo di tutte le anime dem e il partito di Speranza. Ma ci sarebbero tensioni attorno al fatto che queste iscrizioni, autonome rispetto a quelle del Pd, possano non essere regolari e ‘pesare’ nel voto degli iscritti a favore di Elly Schlein, la candidata più vicina ai ‘bersaniani’. Ma da Articolo 1 si replica il tema non esiste perché ogni iscrizione è tracciata: ad ogni iscritto corrisponde un versamento tracciabile.

Dice Stumpo: “Per quanto riguarda gli iscritti del 2022 entro il 31 gennaio alle ore 12 saranno consegnati alle commissioni provinciali gli elenchi dei sottoscrittori del modulo di pre adesione e sarà dimostrato l’avvenuto pagamento di ogni tessera. Così come ogni iscritto all’interno dell’anagrafe del Pd sarà certificato dagli organismi preposti dal Pd. Non esiste un problema ma solo l’opportunità di costruire con forza un nuovo Partito democratico”.