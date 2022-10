Pd: su capigruppo e vertici Camere l’opzione rosa resiste**

Ottobre 13, 2022

Roma, 13 ott (Adnkronos) – ‘Count down’ avviato per le nomine nei gruppi parlamentari Pd e per le cariche istituzionali. Dopo l’elezione del presidente del Senato e con quella del presidente della Camera attesa per domani, la partita entra nel vivo. La scelta, in vista delle consultazioni, andrà fatta a inizio della nuova settimana. Quindi il confronto è già entrato nel vivo.

Per i gruppi parlamentari il punto di riferimento è la conferma dell’opzione rosa. Si parte quindi dalla conferma di Debora Serracchiani e Simona Malpezzi. Ma, ascoltando i neo parlamentari dem, non viene esclusa qualche possibile novità. Segnatamente alla Camera, dove le quotazioni di Anna Ascani vengono date in salita. Al Senato la Malpezzi è invece ‘insidiata’ da Valeria Valente e Anna Rossomando. La partita è intrecciata con il rinnovo dei vertici delle Camere. I dem si aspettano di eleggere un vice presidente e un questore per ramo, come punto di partenza. Anche qui la prima opzione resta quella al femminile. In corsa al Senato, oltre a Malpezzi in caso cambio alla guida del gruppo, sempre Rossomando e Valente.

Alla Camera, se dovesse lasciare il posto di capogruppo, Serracchiani potrebbe diventare vice presidente. Qualche difficoltà per queste scelte potrebbe arrivare dopo il giallo dei 17 voti di opposizione a Ignazio La Russa. Pd, M5s e Terzo Polo dovrebbero accordarsi tra di loro su vice presidenti, questori e segretari d’aula ma adesso l’aria che tira è di tempesta. Più in là si dovrà anche discutere delle commissioni di garanzia. Tra i dem c’è grande risentimento soprattutto verso il Terzo Polo, accusato di aiuto al centrodestra. “Renzi vuole soffiare il Copasir a Lorenzo Guerini”, è l’impressione che si lascia sfuggire un senatore del Pd a fine giornata a palazzo Madama.