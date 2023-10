Ottobre 5, 2023

Roma, 5 ott (Adnkronos) – ‘Roma 11 novembre Insieme scendiamo in piazza’. E’ già in giro sui social, mentre la Direzione del Pd era ancora in corso, la ‘card’ del Pd sulla manifestazione lanciata dalla segretaria Elly Schlein nel suo intervento contro le politiche del governo. Tutti gli esponenti dem, parlamentari e dirigenti, l’hanno subito condivisa.