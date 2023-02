Pd: Tabacci, ‘complimenti a Schlein, pronti a rinnovare alleanza’

Febbraio 27, 2023

Roma, 27 feb (Adnkronos) – “Centro Democratico si congratula con la nuova segretaria del Partito democratico Elly Schlein per il grande successo personale, carico di significato politico, ottenuto con le primarie di ieri”. Lo dichiarano il presidente e la segretaria nazionale di Centro democratico Bruno Tabacci e Margherita Rebuffoni.

“Nel Paese esiste ed è crescente una domanda di giustizia sociale, attenzione agli ultimi, tutela dell’interesse generale, rilancio della sanità e della scuola pubblica: temi su cui la destra non dà garanzie, suscitando al contrario inquietudine e timori crescenti nel Paese -aggiungono . Così, a nostro avviso, si spiega anche la partecipazione superiore alle attese alle primarie. Su questi temi siamo pronti ad assicurare la nostra fattiva collaborazione ad Elly Schlein, in nome di un’alleanza con il Pd che viene dai tempi della coalizione “Italia bene comune” e che non si è mai interrotta”.

.