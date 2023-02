Pd: Vaccari, ‘grande partecipazione ribadisce che non è tempo per gli sciacalli’

Febbraio 26, 2023

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – “Il primo dato da sottolineare è quello di grandissima partecipazione che ancora una volta elettrici ed elettori del Pd hanno voluto testimoniare”. Così Stefano Vaccari, responsabile Organizzazione del Partito democratico, ai microfoni di Radio Immagina, la web radio dem.

“La grande partecipazione che registriamo oggi dimostra che il Partito democratico non è morto né finito, come in tanti si sono affrettati a decretare, all’indomani delle elezioni politiche, in compagnia dei molti sciacalli che si apprestavano a fare scempio del cadavere del Pd. Riguardo all’affluenza, stiamo finendo di raccogliere i dati, con un certo ritardo dovuto anche al posticiparsi della chiusura di molti seggi, che alle 20 continuavano a avere persone in attesa di votare, per i numeri sostenuti di affluenza. A breve la presidente della Commissione Congresso, Silvia Roggiani, comunicherà i dati ufficiali, e successivamente verranno diffusi i voti ottenuti dai due candidati”, ha chiarito Vaccari, “per ora, nessuno dei numeri che stanno circolando è ufficiale”.