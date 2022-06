Pd: Vaccari, ‘mobilitati per ballottaggi, e in Calabria tornano Feste de l’Unità’

Giugno 16, 2022

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – “Ieri ho partecipato online all’assemblea dei segretari di circolo della provincia di Cosenza, insieme al segretario regionale Nicola Irto e al segretario cittadino Vittorio Pecoraro, Il Partito democratico, anche in quella Regione, si sta radicando, grazie a un progetto di rigenerazione una linea chiara e riconoscibile, e sta aprendo una stagione nuova”. Così Stefano Vaccari, responsabile organizzazione del Partito democratico, a Radio Immagina, la web radio dem nel corso della trasmissione ‘Un buon partito’.

“Dopo due anni di assenza, (fatta eccezione per Catanzaro nel 2021) anche in Calabria in questa estate torneranno le Feste dell’Unità grazie al lavoro e alla mobilitazione di tante e di tanti iscritti e simpatizzanti. E buone notizie vengono anche dal versante del tesseramento. Ora i democratici sono impegnati per i ballottaggi di domenica 26 dopo un primo turno anche in questa regione positivo. E il radicamento, l’unità del Pd è un ottimo traino per le nostre candidate e i nostri candidati sindaco”, conclude Vaccari.