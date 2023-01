Pd: Vaccari, ‘sulle tessere né misteri né tracolli, nuovi dati daranno sorprese’

Gennaio 31, 2023

Roma, 31 gen (Adnkronos) – “Nessun mistero” sui dati del tesseramento del Pd. Lo dice il responsabile Organizzazione del partito Stefano Vaccari al ‘Domani’. “In occasione dello svolgimento delle primarie saremo in grado di fornire i dati, anche divisi per regioni e province, perché il regolamento che ha adottato la direzione per il congresso e le primarie prevede la possibilità di iscrizione fino al 31 gennaio per i nuovi iscritti e la possibilità di conferma di iscrizione per gli iscritti del 2021 fino allo svolgimento dei congressi di circoli”, spiega il deputato dem.

“Gli iscritti sono un dato che evolve ogni settimana e farlo sapere prima di cominciare il procedimento congressuale serve solo ad alimentare polemiche. I dati degli altri anni sono noti. Nel 2021 gli iscritti erano 320mila”, spiega Vaccari che poi tra le altre cose chiarisce: “Quando sarà possibile, dopo i controlli e la certificazione, fornire i dati ufficiali del tesseramento avremo delle sorprese. Rimarranno delusi quelli che annunciano il tracollo”.

Vaccari parla anche del caso Giarrusso: “Secondo il nostro regolamento Giarrusso non può essere tesserato perché fa parte di un gruppo diverso dal nostro al parlamento europeo, anche se è il suo è il misto, cioè quello dei non iscritti. Le regole che evitano le porte girevoli sia nazionalmente che sul territorio ci sono già. Basta applicarle”.