Pd: Verini, ‘Bonaccini e Schlein complementari, uniscano le forze’

Febbraio 17, 2023

Roma, 17 feb (Adnkronos) – “Le istanze che Bonaccini e Schlein hanno indicato per me sono complementari. Esprimo un auspicio: facciano un patto, dicano ‘fuori i secondi’, intendendo le troppe zavorre che, soprattutto ai livelli locali, si sono posizionate sull’uno o sull’altro senza troppi slanci ideali, per così dire”. Lo ha detto Walter Verini a radio Immagina.

“Chi dei due diventerà segretario avrà bisogno dell’altra o dell’altro per cambiare davvero il Pd. Dovranno unire le forze e aprire finalmente questo partito alla società per farlo diventare davvero una forza del presente e del futuro, con solide radici ideali, quelle fondative”, ha proseguito il tesoriere del Pd.

“E questo, senza ‘tornare’, come ha detto Walter Veltroni alla presentazione del bel libro di Schiavone, a ‘luoghi’ che non esistono più. Le nostre radici ideali e plurali vanno difese, ma il luogo della Sinistra è il futuro. Ce la possiamo fare, perché ce la dobbiamo fare, davanti a queste destre che sono forti e pericolose nel mondo, in Europa, in Italia”, ha concluso.