Pd: Verini, ‘Causi persona speciale’

8 Maggio 2025

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – Marco Causi era una persona speciale. Amato e stimato dai suoi studenti universitari. Capace e competente. Animato da grande passione politica e civile e senso delle istituzioni davvero rigoroso. Abbiamo lavorato insieme per oltre vent’anni. Prima come collaboratori del Governo dell’Ulivo. E poi otto anni in Campidoglio con il sindaco Veltroni. E ancora dieci anni insieme alla Camera. Abbiamo tutti toccato con mano il suo spessore, la sua generosa disponibilità. La gentilezza. E abbiamo continuato ad avere rapporti di amicizia e stima. La notizia della sua improvvisa scomparsa è molto dolorosa. Un abbraccio forte a Monique e Antonio”. Così il senatore Pd Walter Verini.