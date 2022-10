Ottobre 6, 2022

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “Il Pd ha avuto una sconfitta politica ma vorrei fare una proposta: il 13 ottobre si insediano le Camere e ci attende un’opposizione seria in Parlamento. Il 14 ottobre è l’anniversario delle primarie del Pd. Quel giorno tutti i parlamentari, i dirigenti, i sindaci siano in 100 piazze per dire che la nostra opposizione si fa in Parlamento e nel Paese”. Così Walter Verini in Direzione.