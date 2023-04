Aprile 6, 2023

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – Accordo in dirittura di arrivo per la segreteria Pd. La segreteria Elly Schlein avrebbe chiuso l’intesa di massima con Stefano Bonaccini. In queste ore si sta limando il lavoro di composizione della squadra che potrebbe essere annunciata già in giornata.