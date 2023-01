Gennaio 11, 2023

Roma, 11 gen (Adnkronos) – Il tavolo sulle regole per il voto al Congresso del Pd, si apprende da fonti qualificate, sta andando verso la definizione di una intesa in vista della Direzione convocata per le 19. L’accordo prevede anche la possibilità, alcuni casi specifici, di votare on line alle primarie per la segreteria. Tra i casi previsti ci sarebbero le zone interne e montane, i disabili e i fuori sede.