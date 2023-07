Pd: Zingaretti, ‘i Big nella Fondazione, il pluralismo è una ricchezza’

Luglio 22, 2023

Roma, 22 lug (Adnkronos) – “L’ambizione è tenere dentro sia la nostra storia, sia la spinta innovativa che Schlein ha prodotto. Non si può cancellare la nostra storia, ma bisogna costruire luoghi dove questa ricchezza crei cultura politica. Quindi è un progetto molto ambizioso. Ciò che è mancato in questi anni è riuscire a far vivere questa ricchezza insieme in una rete di rapporti”. Lo dice Nicola Zingaretti alla ‘Stampa’ parlando della Fondazione Pd.

“Noi ci rivolgeremo a tutte le fondazioni, saremo interlocutori di quel mondo di grande ricchezza, che è parte della storia del centrosinistra italiano. Ma dipenderà anche da tutti gli interlocutori”, spiega. La sua Fondazione sarà più una stanza di compensazione delle varie anime dem? Una riedizione di un caminetto dei big come strumento di interlocuzione con la segretaria? “No, casomai l’opposto. Sarà lo strumento intellettuale per rafforzare una cultura politica di tutte e di tutti e non solo di una parte. Dobbiamo costruire una comunità: il corpo del partito ci chiede di darci luoghi di ricerca, quindi non parliamo di organismi dirigenti”.