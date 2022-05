Pd: Zingaretti, ‘importante avere bussola, no alimentare paure ma rimuovere ostacoli’

Maggio 5, 2022

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Questa Agorà si intitola ‘Costruiamo un futuro più giusto’. Perchè? Perchè viviamo dentro una fase molto complicata, ma noi crediamo che sia importante in questo affastellarsi di proposte e di conflitti avere una bussola, un indirizzo. Chi sono le donne e gli uomini che stanno da questa parte della barricata? Chi siamo noi e quali politiche costruire per raggiungere i nostri obiettivi”. Così Nicola Zingaretti aprendo l’Agorà a Scalo San Lorenzo a Roma con Enrico Letta.

“I populisti sono bravi a indicare i problemi ma non a rimuoverli”, sottolinea il presidente della Regione Lazio. “Invece noi vogliamo rimuovere gli ostacoli”, come è stato fatto nella gestione Covid. “In questo tornante della storia, affrontato il Covid e ora dentro un conflitto, dobbiamo apire un grande cantiere di idee e proposte per una prospettiva di rinascita, giustizia, lotta alla disuguaglianze”.

“La questione ora è occupare un posto nella storia, essere vicini alla voglia di farcela ma anche a quella paura e solitudine” che rischia di essere attratta dalle “urla populiste”. E “in questo bailamme politico di sgambetti e schifezze” parte l’impegno a “chiamare l’Italia a una politica che intende risolvere i problemi”.