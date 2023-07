Pd: Zingaretti nuovo presidente Fondazione, domani conferenza stampa con Schlein**

Luglio 20, 2023

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – La segretaria del Pd Elly Schlein ha chiesto a Nicola Zingaretti di coordinare il lavoro per strutturare e presiedere la Fondazione Nazionale del Partito Democratico, prevista dall’articolo 35 dello Statuto. Si legge in una nota del Pd. Il progetto sarà illustrato domani, venerdì 21 luglio, in una conferenza stampa che si svolgerà alle ore 11.30 nella Sala David Sassoli della sede Pd in via di Sant’Andrea delle Fratte 16.

“In questi anni – afferma la segretaria del Pd Elly Schlein – grazie al grande impegno di Gianni Cuperlo, è stata garantita un’attività costante nell’iniziativa di ricerca e formazione. Ora, con l’obiettivo di costituire anche formalmente la Fondazione, vogliamo dotare il Pd di uno strumento comune di ricerca – così come già avviene in tutti i partiti europei – e di rafforzamento della nostra identità, aperto alla collaborazione con altri centri studi”.