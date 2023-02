Pd: Zingaretti, ‘rischio logoramento correnti per Schlein? Darò mano perché non avvenga’

Febbraio 28, 2023

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Si respira un’aria nuova e di chiarezza. C’è un’alternativa che comincia ad avere un profilo”. Così Nicola Zingaretti a Metropolis sul sito di Repubblica. “Credo che Elly abbia raccolto molto di quella voglia di rinnovamento che era contenuta in quella denuncia”, quando Zingaretti lasciò la segreteria Pd. “Qui non c’è solo la distinzione tra vecchio e nuovo, ma tra giusto e ingiusto ed è qui che noi dobbiamo tornare a ragionare. Il riformismo è fare leggi per rendere l’Italia più giusta”.

C’è il rischio di logoramento delle correnti per Schlein? “Io darò una mano perchè questo non avvenga. Il rischio c’è ma io sono fiducioso. E dai gazebo viene un messaggio di immensa fiducia che ci chiede di costruire un’alternativa alla destra”.