Pedofilia: Ronzulli, ‘contrastarla con norme più adeguate e moderne’

5 Maggio 2025

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Il silenzio e l’indifferenza proteggono i colpevoli, non le piccole vittime. Per questo, la Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia vuole squarciare questo silenzio, vuole essere un urlo per scuotere la società e rompere il muro di omertà, disattenzione e sottovalutazione”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.

“La tutela dell’infanzia -aggiunge- è un dovere morale, oltre che politico. Ed è necessario adeguare e modernizzare norme che oramai sembrano superate dalla sempre più pervasiva diffusione di strumenti tecnologici. Abbiamo bisogno di armi più potenti e di strumenti più efficaci per agevolare il lavoro della Polizia postale, che svolge un ruolo fondamentale nel contrasto ai crimini online, avviando un piano di collaborazione con le piattaforme digitali per il tracciamento e la rimozione tempestiva dei contenuti illeciti. Sono anche cruciali campagne di sensibilizzazione nelle scuole per informare i più giovani sui pericoli della rete. Prevenzione e formazione sono strumenti indispensabili: occorre fornire ai nostri ragazzi gli strumenti per riconoscere il pericolo e denunciare. Dobbiamo continuare a rafforzare la rete di protezione per i minori, promuovere un’alleanza tra istituzioni, famiglie, scuole e mondo digitale. Perché non c’è libertà, non c’è giustizia, non c’è futuro, se non siamo in grado di proteggere i nostri figli”.