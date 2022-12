Pelé: Allegri, ‘giocatore unico, un esempio per i più giovani’

Dicembre 30, 2022

Torino, 30 dic. – (Adnkronos) – “È stato un giocatore unico, io l’ho visto solo nei filmati, ma oltre che come calciatore anche come persona va ricordato: è stato un esempio per i più giovani”. L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ricorda così Pelé scomparso ieri all’età di 82 anni. “Dopo sono arrivati i vari Maradona, Messi, ma lui credo che sia stato il più bravo”, aggiunge il tecnico livornese, ai microfoni di Sky Sport, dopo il pari per 1-1 in amichevole contro lo Standard Liegi all’Allianz Stadium.