Dicembre 29, 2022

Roma, 29 dic. – (Adnkronos) – “Con le tue gesta hai fatto innamorare il mondo di questo sport, diventandone uno dei simboli stessi. Grazie O Rei, per me sei e sarai per sempre una leggenda”. Così su Twitter il portiere della Nazionale italiana campione del mondo nel 2006 Gigi Buffon ricorda Pelé scomparso oggi a 82 anni.