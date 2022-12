Dicembre 30, 2022

Torino, 30 dic. – (Adnkronos) – “Qualunque cosa possa dire non si avvicinerà mai a quello che ha rappresentato Pelé per il calcio brasiliano”. A dirlo ai microfoni di Sky Sport è stato Danilo, difensore brasiliano della Juventus, dopo il pareggio per 1-1 in amichevole con lo Standard Liegi.