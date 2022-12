Pelé: l’omaggio dell’Inghilterra, l’arco di Wembley si colora di verdeoro

Dicembre 30, 2022

Londra, 30 dic. – (Adnkronos) – L’iconico arco dello stadio di Wembley, uno dei templi del calcio, si è colorato di verdeoro per ricordare la leggenda brasiliana Pelé, unico calciatore capace di vincere per tre volte la Coppa del Mondo. Questo è l’omaggio che l’Inghilterra ha voluto fare al campione brasiliano scomparso nella giornata di ieri a 82 anni dopo una lunga malattia. “Rendiamo omaggio a una vera icona del calcio. Riposa in pace Pelé”, è la scritta che accompagna la foto sul profilo Twitter della Nazionale inglese.