Pelé: Platini, ‘il dio del calcio, era i miei sogni di ragazzo’

Dicembre 30, 2022

Parigi, 30 dic. – (Adnkronos) – “Era il Signor calcio, la storia del calcio, la scoperta del calcio, tutto il calcio. Nel 1970, avevo 15 anni, e sono cresciuto con il suo volto nel mio immaginario. Mio padre mi parlava di Pelé e a scuola firmavo ‘Peléatini’. Anche se non lo vedevamo sempre giocare, ne parlavamo. Non era più un uomo, non era più un calciatore, era il Dio del Calcio”. Michel Platini ricorda così Pelé, scomparso ieri all’età di 82 anni. “Sono molto molto commosso. E’ la mia vita. E’ la mia storia. E’ Pelé. Era i miei sogni di ragazzo. Ho visto i suoi gol, le sue giocate e non ho mai dimenticato la Coppa del Mondo 1970”, aggiunge Platini all’Equipe.