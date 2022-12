Pelé: Sacchi, ‘ci lascia un grandissimo campione e io perdo un amico’

Dicembre 29, 2022

Roma, 29 dic. – (Adnkronos) – “E’ stato un grandissimo giocatore, forse il più grande. Da quando guardo il calcio lui insieme a Maradona e Di Stefano sono stati i migliori e dopo loro metto Cruijff e Messi”. L’ex ct della Nazionale Arrigo Sacchi ricorda così all’Adnkronos, Pelé, scomparso oggi a San Paolo all’età di 82 anni. “Io l’ho anche allenato in una partita esibizione nel 1990 -aggiunge Sacchi-. Aveva quasi 50 anni e la mia squadra vinse quel match e lui mi disse scherzando alla fine della partita ‘mi devi la rivincita tra 50 anni’. Non so dove la faremo questa partita”. “Da allora ci siamo incontrati svariate volte ed è nata un’amicizia. L’ultima volta l’ho visto 2-3 anni fa, poi purtroppo tra la pandemia e i suoi problemi di salute non è stato più possibile”, conclude l’ex allenatore del Milan.