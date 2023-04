Penny Italia, i numeri e l’impegno per la sostenibilità

Aprile 21, 2023

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – Penny Italia, realtà del Gruppo Rewe che conta oggi oltre 384mila dipendenti, in 21 paesi, per oltre 84,8 miliardi di fatturato annuo, chiude il 2022 con una crescita del 9,3% rispetto all’anno precedente e con un fatturato che sfiora 1,5 miliardi; gli investimenti sono stati di oltre 75 milioni di euro. Ancora: 19 le nuove aperture organiche, 52 i punti vendita interessati da attività di ammodernamento e innovazione, con importanti interventi di efficientamento energetico e di inserimento di comparti serviti. I numeri e i valori del brand sono stati presentati oggi alla conferenza stampa annuale.

Un altro importante investimento, di circa 32 milioni di euro ha permesso l’apertura del nuovo magazzino di Buti (PI), a servizio dei punti vendita del centro-nord. E ancora: 4500 i collaboratori dello scorso anno, di cui il 72% donne; l’azienda ha assunto oltre 1000 persone; 200 sono state le crescite professionali e 260 i percorsi di stage trasformati in contratti, con un tasso di redeem di oltre 50% complessivo di assunzioni e conferme; in tema di formazione l’Academy di Penny ha erogato oltre 25mila ore di formazione.

Per tutto il 2022, Penny ha assorbito il 3% dell’indice inflattivo, non trasferito sui clienti: è il risultato della capacità di fare sistema con i fornitori, all’interno di una visione ‘aperta’ dell’azienda che fa dell’efficienza dei processi e dell’innovazione i suoi driver fondamentali.

Per il 2023 la crescita prevista è dell’8,7%; 23 i nuovi punti vendita previsti, al netto di operazioni di ‘merge&acquisition’. Il gruppo conferma la fiducia verso l’unità Italia mantenendo un trend di investimenti di quasi 150 milioni nei prossimi 24 mesi. Saranno 80 i punti vendita che verranno modernizzati e ai quali verranno aggiunti reparti serviti. Le persone, la sostenibilità, la digitalizzazione e l’innovazione sono e saranno il focus di Penny Italia per il medio e lungo termine. Oggi Penny Italia ha 423 punti vendita in 18 regioni italiane; 80 macellerie, 97 gastronomie, 420 bake-off. I collaboratori Penny ad oggi sono 4602 con più del 60% di donne.

Sempre nel corso della conferenza stampa è stato presentato il primo Bilancio di Sostenibilità di Penny Italia, con rendicontazione al 2021 e visione sul 2022; il bilancio è stato elaborato con il supporto metodologico dei professionisti di PwC Italia. Penny Italia, come realtà di successo del Gruppo Rewe ne condivide e persegue coscientemente i valori fondanti, tra i quali l’essere ‘responsabile’ verso le persone, l’ambiente e il business. Proprio con questo approccio ha costruito la sua strategia rispetto ai temi di sostenibilità con un impegno che prende il nome di ‘Viviamo sostenibile’, ossia il modo che l’azienda ha di vivere e intendere il business ogni giorno.

Un approccio che prevede di: ‘innovare’ il business affinché anche i prodotti siano veicolo di un approccio sostenibile, in tutta la supply chain, efficientando e sostenendo processi virtuosi che rispettino il pianeta e avvicinino a territorio e clienti; ‘sostenere’ le persone e le comunità con progetti che portino a relazioni durature ed etiche con partner di valore come Croce Rossa Italiana o Fondazione Progetto Arca; ‘rispettare’ l’ambiente investendo per ridurre l’impatto del business sia in termini di risparmio energetico sia di salvaguardia e tutela del territorio, senza mai trascurare la lotta allo spreco delle risorse alimentari ed energetiche, grazie anche a partnership come quelle con Banco Alimentare, Coripet e Too Good To Go.