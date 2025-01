Pensioni: Avs, ‘governo chiarisca immediatamente dati’

9 Gennaio 2025

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – “Il Governo spieghi immediatamente come sia potuta accadere una cosa così grave. La modifica unilaterale dei requisiti pensionistici operata dall’Inps é fuori dal mondo: è stata chiesta dal Governo ? E perché tutto è stato fatto senza trasparenza? Qui siamo di fronte al paese reale non a quello raccontato dalle fiabe di Giorgia Meloni, sono in gioco diritti e vite di milioni di persone“. Lo afferma il capogruppo di Avs nella commissione Lavoro della Camera Franco Mari in merito a quanto denunciato dalla Cgil sui nuovi criteri pensionistici.